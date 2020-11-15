Беременную из Пензенской области отказываются переводить на самоизоляцию

Беременная жительница Нижнего Ломова Пензенской области не может уйти на самоизоляцию, как того требует режим повышенной готовности. В интервью корреспонденту ФАН будущая мама уточнила, что работодатель рассматривает переход на самоизоляцию только в виде отпуска без сохранения заработной платы.

«Нахожусь на пятом месяце беременности. Работаю кассиром и через мою кассу за день проходит большое количество людей. Масочный режим соблюдается, но про социальную дистанцию зачастую все забывают. Находясь в положении, достаточно проблематично по 12 часов с тремя перерывами постоянно быть в маске. Во время первой волны вируса нашу уборщицу отправили на самоизоляцию с сохранением зарплаты. А мне говорят за свой счет уходить», — рассказала ФАН жительница Нижнего Ломова.

Горожанка также подметила, что магазин соблюдает лишь рекомендации главного офиса, в котором повода для перевода беременной работницы на самоизоляцию так и не нашли. Продолжать работу женщина не планирует, но и сразу уходить в неоплачиваемый отпуск не собирается.

«Если в ближайшее время не будет принято решение по моему вопросу, буду пытаться связаться с главным офисом для решения вопроса напрямую с ними. Если и после этого ничего не решится — уйду в отпуск без сохранения заработной платы», — уточнила горожанка.

Напомним, что в тексте документа «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27» от 10 ноября 2020 года говорится о необходимости, во-первых, соблюдения беременными женщинами режима самоизоляции, во-вторых, организации перевода занятых беременных женщин на дистанционный режим работы.