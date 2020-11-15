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Беременную из Пензенской области отказываются переводить на самоизоляцию

Беременную из Пензенской области отказываются переводить на самоизоляцию

Беременная жительница Нижнего Ломова Пензенской области не может уйти на самоизоляцию, как того требует режим повышенной готовности. В интервью корреспонденту ФАН будущая мама уточнила, что работодатель рассматривает переход на самоизоляцию только в виде отпуска без сохранения заработной платы. 

«Нахожусь на пятом месяце беременности. Работаю кассиром и через мою кассу за день проходит большое количество людей. Масочный режим соблюдается, но про социальную дистанцию зачастую все забывают. Находясь в положении, достаточно проблематично по 12 часов с тремя перерывами постоянно быть в маске. Во время первой волны вируса нашу уборщицу отправили на самоизоляцию с сохранением зарплаты. А мне говорят за свой счет уходить», — рассказала ФАН жительница Нижнего Ломова.

Горожанка также подметила, что магазин соблюдает лишь рекомендации главного офиса, в котором повода для перевода беременной работницы на самоизоляцию так и не нашли. Продолжать работу женщина не планирует, но и сразу уходить в неоплачиваемый отпуск не собирается. 

«Если в ближайшее время не будет принято решение по моему вопросу, буду пытаться связаться с главным офисом для решения вопроса напрямую с ними. Если и после этого ничего не решится — уйду в отпуск без сохранения заработной платы»,  — уточнила горожанка. 

Напомним, что в тексте документа «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27» от 10 ноября 2020 года говорится о необходимости, во-первых, соблюдения беременными женщинами режима самоизоляции, во-вторых, организации перевода занятых беременных женщин на дистанционный режим работы.

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