Гордон заявил, что знает правду о госперевороте на Украине

Москва, 15 ноября. Украинский журналист Дмитрий Гордон во время общения с телезрителями канала «Наш» сообщил, что обладает достоверной информацией о государственном перевороте на Украине в 2014 году. Об этом пишет «Политпазл».

При этом Гордон заметил, что не будет ее разглашать, так как боится за свою безопасность. По его словам, тогда на Майдане произошло нечто, о чем украинские СМИ должны были рассказать на следующий день, но было принято решение скрыть страшную тайну «революционного Киева».

Журналист добавил, что этой информацией владеют сейчас только около 500 человек. С его точки зрения, она может быть раскрыта только после разрешения кого-то «сверху».

«Пусть кто-то из них и скажет… Первым говорить не буду — пожить хочу», — заявил Дмитрий Гордон.

Напомним, государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Тогда некоторый районы Донецкой и Луганской областей заявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украине следует отказаться от притязаний на Донбасс и построить для проукраинских переселенцев несколько городов в Херсонской области. Журналист добавил, что средства на возведение новых населенных пунктов можно получить у Запада.