Певица Наталья Подольская показала детские комнаты в загородном доме

Москва, 15 ноября. Поп-певица Наталья Подольская пригласила поклонников на онлайн-экскурсию по отремонтированному загородному дому, подготовленному к рождению второго сына.

Участница пятого сезона проекта «Фабрика звезд», 38-летняя супруга певца Владимира Преснякова в stories своего микроблога в социальной сети Instagram разместила несколько коротких видеороликов, на кадрах которых показала, как выглядит их загородный дом после ремонта.

По словам артистки, недавно подарившей Преснякову второго наследника, она всегда хотела, чтобы игрушки были красиво расставлены по своим местам. Эту задумку и воплотили в реальность приглашенные дизайнеры: возле одной из стен высится стеллаж с разноцветными полками. У другой стены, под скатом крыши, наблюдается еще один предмет интерьера схожего назначения. Также функциональные ящики для игрушек вмонтированы в лестницу, которой оснащена двухъярусная кровать в детской.

Присматривать за Артемом и Иваном звездной паре помогает няня, для которой также нашлось место в коттедже. Помимо этого, Подольская показала уютную комнату на втором этаже, предназначенную для гостей. Помещение, по словам Подольской, хоть и лишено полноценной кровати в привычном понимании, однако ее вполне может заменить ортопедический матрас.