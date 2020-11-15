Никас Сафронов рассказал о крепкой дружбе с ушедшим из жизни Джигарханяном

Москва, 15 ноября. Член Российской академии художеств, 64-летний заслуженный художник РФ Никас Сафронов рассказал о своей дружбе с ушедшим из жизни Арменом Джигарханяном.

Армена Джигарханяна, исполнившего одну из самых ярких ролей в сериале «Место встречи изменить нельзя», не стало в ночь на 14 ноября. Народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 85 лет. Как рассказал в беседе с корреспондентом Nation News Никас Сафронов, на протяжении долгих лет друживший с Джигарханяном, с его смертью российский кинематограф лишился одного из самых гениальных актеров.

«Мы дружили, общались, делали с ним спектакль «Пигмалион». Он обладал такой харизмой и обаянием что ему отказать было невозможно. Он был невероятно продуктивным, не высокомерным и очень душевным, сердечным и хлебосольным человеком», — вспоминает художник.

Сафронов добавил, что Джигарханян был разносторонним и гениальным актером, оставившим свой след в каждом фильме и спектакле, в которых ему доводилось играть. В заключение художник подчеркнул, что для него было счастьем называть столь удивительного человека, коим являлся Джигарханян, своим другом.

За всю жизнь Джигарханян сыграл больше чем в 250 фильмах. Как сообщил источник из окружения артиста, причиной его смерти является остановка сердца из-за нарушений функции почек и общего отека организма.