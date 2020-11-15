Семья Боярских собрала деньги на реабилитацию звезды «Убойной силы»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Семья актера Михаила Боярского собрала деньги на реабилитацию российского артиста Евгения Леонова-Гладышева.

Несколько лет назад актер Евгений Леонов-Гладышев попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую получил в результате падения на улице. Долгое время звезда сериала «Убойная сила» находилась в коме, которая привела к серьезным последствиям — нарушениям речи и опорно-двигательной системы.

Для полного восстановления артисту предстоит пройти дорогостоящий курс реабилитации, стоимость которого составляет около 750 тысяч рублей. Финансовую помощь Леонову-Гладышеву предоставила актриса Елизавета Боярская.

«Огромное спасибо семье Боярских, которые помогли собрать деньги. Спасибо Лизе и ее брату Сергею, спасибо Михаилу Сергеевичу, он тоже подключился», — выразила слова благодарности супруга актера.

Сейчас звезда сериала «Убойная сила» уже вернулся домой, сообщает kp.ru. Восстановление Леонова-Гладышева может растянуться на годы. По словам жены актера, после сбора средств их семья не нуждается в дополнительной финансовой помощи.