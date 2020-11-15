НТВ готовит перезапуск шоу «Ты — суперстар»

Москва, 15 ноября. Телеканал НТВ запускает новую версию шоу «Ты — суперстар», которое было особенно популярно в начале 2000-х.

Претендентами на звание суперзвезды станут артисты, пик популярности которых пришелся на девяностые годы. В съемках «Суперстар. Возвращение» приняли участие Богдан Титомир, Влад Сташевский, Юлия Волкова из группы «Тату», Ирина Шведова, Владимир Левкин из коллектива «На-На», Татьяна Иванова и Николай Трубач. Команда НТВ активно проводит последние приготовления перед выходом первой серии на телеэкраны.

«Суперстар. Возвращение» не просто перезапуск популярного проекта нулевых «Ты — суперстар!». Теперь это новый формат, соответствующий времени. Новые правила, новые оценки. Но главное, конечно, звезды», — сообщается на официальном сайте канала.

Ведущими шоу станут известная исполнительница Лолита Милявская и российский журналист Вадим Такменев. Организаторы подготовили сотни квадратных метров светодиодных экранов и различных спецэффектов, которые будут использоваться во время музыкальных выступлений.