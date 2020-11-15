Джигарханян не дождался денег, которые сняла с его счетов Цымбалюк-Романовская

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не расплатилась с бизнесменом-ресторатором Юрием Растегиным из-за ½ части квартиры в доме 7 в Староконюшенном переулке Москвы. По данным адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, озвученным в декабре 2017 года, действуя по доверенности, Виталина сняла со счетов Джигарханяна порядка 13 миллионов рублей. Часть из этих денег – 4 миллиона Джигарханяну удалось компенсировать, а остальные Виталина не вернула.

Квартира в Староконюшенном

История с квартирой в Староконюшенном переулке была очень долгой. Вначале Джигарханян долго судился со второй женой из-за своей доли в ней. Потом она долго продавалась, в итоге покупателем стало юридическое лицо ООО «Сфера». К тому моменту Армен Борисович уже болел, и продавала часть квартиры Цымбалюк-Романовская. Перед этим Виталина взяла в долг в счет продаваемой части квартиры у Растегина порядка 3 миллионов рублей. Правда, договор был оформлен как договор займа с самим Растегиным как физическим лицом и с двумя юридическими лицами, принадлежащими ресторатору. Позднее она оформила сделку купли-продажи, представляясь по доверенности от Джигарханяна. Правда, сама Виталина отрицает свое участие в продаже квартиры супруга.

Когда вскрылось исчезновение денег со счетов Джигарханяна, актер через адвоката обратился в суд к ООО «Сфера», так как они не доплатили более 7 миллионов рублей за квартиру. В ходе судебного разбирательства ресторатор и представители Джигарханяна договорились, что расторгнут договор — Армену Борисовичу вернут часть квартиры, а то, что Виталина взяла в часть долга, кредиторы взыщут с нее. Артист таким образом смог вернуть хотя бы часть квартиры. А вот по поводу всех снятых денег это не удалось.

«Ничего она ему не вернула», — говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян. — Но в такой день не хочется говорить о Виталине».

Кстати, все три кредитора выиграли суды у Цымбалюк-Романовской — в общей сложности она должна Растегину около 4 миллионов рублей. Но все равно Виталина осталась в прибыли от брака с Джигарханяном — самая шикарная квартира из всех, принадлежащих актеру, осталась ей. Дело в том, что Виталина успела ее оформить за несколько дней до вступления в брак только на себя и называла это «свадебным подарком» мужа. На эту квартиру наследник артиста Степан Джигарханян претендовать не сможет.

Наследие

В действительности главное наследие Джигарханяна — это его роли, спектакли и так далее. Армен Борисович до болезни зарабатывал около 6 миллионов в год, при этом фактически живя в театре. Последние годы его доход резко сократился — он получал пенсию порядка 50 тысяч рублей (с надбавками за звание народного артиста) и 80 тысяч оклад как у президента театра. Расходы на лечение были немалыми.

Квартиру в США уже давно продала Татьяна Власова. Третья квартира, которая была у Джигарханяна, давно подарена Степану. То есть наследством Джигарханяна являются половина квартиры в Староконюшенном переулке и 56 квадратных метров в Красногвардейском районе — это жилье актер получил в дар от друзей.

Напомним, Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября. Причиной смерти стал отказ почек. Последний год артист провел со своей второй женой Татьяной Власовой, которая, узнав о его болезни, вернулась из США, чтобы ухаживать за Джигарханяном. Несмотря на все запреты на массовые мероприятия, театр Джигарханяна проведет гражданскую панихиду, так как желающих проститься с любимым актером слишком много в стране. При этом будут соблюдаться все меры предосторожности и масочный режим.