Названо самое благоприятное место для распространения коронавируса

Вашингтон, 15 ноября. Легче всего новая коронавирусная инфекция размножается в ротовой полости, после чего может распространяться по организму через слюну.

К такому выводу пришла группа американских ученых. По их словам, многие недооценивают опасность инфицирования через рот. Соответствующий препринт научной статьи опубликован на портале medRxiv.

Специалисты объяснили, что шансы заражения увеличиваются при проглатывании слюны или при попадании вируса напрямую в легкие. Также риск передачи COVID-19 от человека к человеку очень высок при кашле или разговоре. Ученые подчеркнули, что именно средства индивидуальной защиты являются наиболее эффективным препятствием для распространения заболевания указанным путем.

Данная научная работа, связанная с изучением размножения SARS-CoV-2 во рту, стала первой, поскольку большинство специалистов сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и в легких. Кроме того, еще не выявлены характерные для орального заражения симптомы, сейчас исследователи выделяют только стандартные для коронавируса признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.