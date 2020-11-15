Модернизированную ТОС-1А «Солнцепек» оснастят новым типом боеприпасов

Москва, 15 ноября. Российская огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» в ходе модернизации получит новый тип боеприпасов.

По данным Минобороны РФ, «Солнцепек» оснастят реактивными боеприпасами, а также повысят уровень защиты системы от противотанковых средств противника.

«Будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новые неуправляемые реактивные снаряды в сочетании с современными системами прицеливания позволят сократить расход боеприпасов и уменьшить время на осуществление боевой задачи.

ТОС-1А «Солнцепек» применяется подразделениями поддержки для уничтожения целей массированным огнем термобарическими и дымозажигательными снарядами.