Спецназ может получить на вооружение новый багги «Сармат»

Москва, 15 ноября. Сотрудники силовых структур и десантники могут получить в распоряжение легкий багги высокой проходимости «Сармат». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

При разработке автомобиля в первую очередь учитывалась потребность в хорошей проходимости и невысокой стоимости. «Сармат» получил высокую унификацию с внедорожником «Нива», от которого в конструкции багги взято большое количество узлов и деталей. Благодаря малому весу, «Сармат» обладает высокой проходимостью, заметил военный представитель Леонид Масленников.

«Данный автомобиль разработан для использования спецподразделениями силовых структур, ВДВ», — сообщил он.

Изначальный проект предполагал выпуск багги без боковых дверей. Однако российские реалии предполагают осадки и низкую температуру. После этого конструкторы добавили легкие двери, печь, стеклоочистители. «Сармат» может быть приспособлен для любых условий.