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Тысячи жителей Владимира остались без тепла в домах из-за ЧП с экскаватором

Тысячи жителей Владимира остались без тепла в домах из-за ЧП с экскаватором

Владимир, 15 ноября. Перевернувшийся в траншею экскаватор оставил без отопления почти две тысячи жителей Владимира. О ЧП сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел во время ремонтных работ на Октябрьском проспекте накануне вечером в 21.50. В разрытый котлован упали трактор и экскаватор.

Тысячи жителей Владимира остались без тепла в домах из-за ЧП с экскаватором

В результате строительная техника повредила теплотрассу. Без отопления остались 26 жилых домов. Батареи остыли в общей сложности у 1830 человек, причем 230 из них детей. На место срочно прибыл грузоподъемный кран и трал с лебедкой. С их помощью 30-тонный экскаватор удалось достать из ямы.

Тысячи жителей Владимира остались без тепла в домах из-за ЧП с экскаватором

«В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены. Теплоснабжение восстановлено», — заключили в ведомстве.

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