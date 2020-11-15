Ребенок поджег квартиру родителей в Саратове

Саратов, 15 ноября. Незрячая бабушка не уследила за трехлетним внуком, игравшим с зажигалкой, и тот устроил пожар в доме.

Представители регионального главка МЧС рассказали журналистам о пожаре в многоквартирном доме, виновником которого стал трехлетний ребенок. По их словам, мальчик, оставшийся с незрячей бабушкой, случайно поджег вещи, играя с зажигалкой. Через некоторое время пламя охватило почти всю квартиру, но мальчику и его няне повезло — их эвакуировали спасатели.

Также из дома пришлось эвакуировать еще нескольких человек. На данный момент угрозы повторного возгорания в многоквартирном доме нет. Прибывшие на место инцидента спасатели сначала остановили распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар.