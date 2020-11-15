Эксперт назвал «троллингом» идею создать «платформу по деоккупации Украины»

Троллинг — не всегда хорошая идея, когда надо ответить на дурную затею политического противника. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее в интервью для РИА Новости думский парламентарий Михаил Шеремет предложил организовать «международную платформу по деоккупации Украины». Так он ответил на обещания Киева провести «крымский саммит» по возвращению региона под свою власть. Шеремет убежден, что украинцев надо спасать от засевших в правительственных кабинетах националистов, а также от «внешнего заокеанского управления», осуществляемого в Вашингтоне.

Парламентарий отметил, что Украина так и не смогла стать самостоятельной страной после развала Советского Союза, а потому Запад активно использует ее в своих русофобских игрищах, чтобы снизить влияние Москвы в регионе. Депутат уверен, что украинское население ужасно страдает под гнетом Соединенных Штатов, использующих его в своих корыстных геополитических целях, в то время как разновеликие члены киевской власти наперегонки гнут спины, чтобы выслужиться перед Вашингтоном. Именно поэтому Шеремет настаивает на создании «международной платформы по деоккупации» территории, на которой проживает братский нам народ.

«Депутату, конечно, виднее, — заметил Корнилов. — В принципе это троллинг того же уровня, что и предложения по организации «крымского саммита». Вы не поймите меня неправильно, троллить тут можно сколько угодно, я не против, но можно ведь и по серьезному отнестись к вопросу, да? Давайте не будем забывать, что все эти заявления Киева о «крымских платформах» делаются только с одной целью: не дать никому забыть о своих притязаниях на полуостров. Отвечая же на них так, как это делает Шеремет, мы, по сути, подогреваем интерес к «исходной» теме, способствуя Киеву в достижении поставленной задачи!»

Что же касается создания «международной платформы по деоккупации Украины», то здесь, по мнению политолога, думского парламентария ждет разочарование: скорее всего, к ней присоединятся только те страны, которые открыли свои представительства в Крыму, то есть достаточно немного.