Условия для выплаты новых детских пособий назвали в Совфеде

Москва, 15 ноября. Материальную поддержку семей с детьми могут снова ввести в России. Условия для этого назвали члены Совета Федерации и Госдумы.

Перед принятием решения о назначении выплат необходима оценка экономической ситуации, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она отметила, что такая поддержка является важной мерой для помощи семьям. Также член Совфеда добавила, что профильные ведомства прорабатывают проект бюджета с учетом данных льгот.

Сегодняшняя ситуация отличается от той, с которой Россия столкнулась весной. Во время самоизоляции президент России Владимир Путин принял решение о назначении финансовой поддержки, исходя из возможностей бюджета, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Не исключено, что в случае ухудшения ситуации в стране меры будут введены повторно. При этом Нилов уверен, что материальная помощь должна быть назначена тем, кто в этом нуждается.