Двух человек госпитализируют после взрыва газа в Ставрополе

Ставрополь, 15 ноября. Двух пострадавших госпитализируют после взрыва газа в доме в Ставрополе, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

«Госпитализировать будут только двоих. Один уже доставлен в больницу. Его зовут Александр Г. Ему 66 лет. Это сосед тех, у кого был в квартире баллон. На него обрушилась стена. Данные по второму пострадавшему уточняются», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали четыре человека. Двух из них после осмотра врачей отпустили. Госпитализация им не потребовалась.