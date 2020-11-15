Российские миротворцы сопровождают 19 автобусов с беженцами в Карабахе

Москва, 15 ноября. Автобусы с беженцами возвращаются в Нагорный Карабах, их сопровождают миротворцы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Через Лачинский коридор направляются 19 автобусов с мирным населением, которое возвращается домой. Военнослужащие из России прибыли на оборудованные наблюдательные пункты. Они осуществляют контроль за соблюдением перемирия на линии соприкосновения.

Переброска контингента началась 10 ноября при помощи самолетов Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Согласно трехстороннему соглашению, в Нагорный Карабах направлены 1960 солдат, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. С воздуха осуществляется прикрытие вертолетами Ми-8 и Ми-24. Миротворцы из России защищают и людей, и объекты исторической ценности. Под охрану была взята одна из старейших церквей в Карабахе.