Джигарханян не расписывался с Татьяной Власовой

Москва, 15 ноября. Народный артист СССР Армен Джигарханян не женился повторно на своей второй жене Татьяне Власовой, как сообщили СМИ со ссылкой Марка Рудинштейна.

Сам Марк Борисович уже отказывается обсуждать эту тему, а вот друзья, которые были рядом с Джигарханяном последние дни, говорят, что актеру последний год было не до этого — он сильно болел. И хотя официально брак с Власовой он не оформил, по сути, они жили как муж и жена. Она была все время рядом и трогательно ухаживала за Арменом Борисовичем

«Нет, они не расписались», — говорит друг актера Артур Согомонян. — Но они действительно жили вместе, Татьяна Сергеевна вернулась, поддерживала Армена Борисовича в последнее время. Де-юре они не муж и жена, потому что Марк Борисович немного преувеличил, но де-факто у них отношения были как у мужа и жены. Я свидетель. А де-юре как-то уже не имело особо смысла, Армен Борисович болел, ему было не до этого».

Напомним, Армен Джигарханян будет похоронен во вторник на Ваганьковском кладбище. Это решение приняла семья артиста, исходя из того, что там похоронена дочь Армена Джигарханяна, трагически погибшая в возрасте 23 лет. 17 ноября с 12:00 до 14:00 в театре Джигарханяна пройдет гражданская панихида по актеру. Организаторы заранее просили всех желающих проститься с великим актером приходить не ровно к 12:00 и не оставаться надолго, чтобы создавать кучность.

Знаменитый артист театра и кино Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. За всю жизнь он сыграл больше чем в 250 фильмах. Как сообщил источник из окружения артиста, причиной его смерти является остановка сердца из-за нарушений функции почек и общего отека организма.