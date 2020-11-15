Зеленский заявил, что Киев объединяет США

Киев, 15 ноября. Украина объединяет США, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина была и остается для США партнером и другом, причем как для республиканцев, так и для демократов. Он также назвал правильной позицию Киева о невмешательстве в избирательную кампанию в Америке. Зеленский заявил в видеообращении, что тема выборов в США жителей Украины интересовала не меньше, чем выборы в србственной стране.

«Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые внутри страны мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что фраза о том, что Украина объединяет США является немного пафосной, но это так и есть.

Ранее депутат Рады Виктор Медведчук обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти».