Тимати высмеял слова Моргенштерна о его богатстве

Москва, 15 ноября. Основатель лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, с иронией отреагировал на заявление коллеги по цеху, известного рэпера Моргенштерна о его богатстве. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Недавно Моргенштерн признался, что доволен своей жизнью. Музыкант назвал себя долларовым миллионером и похвастался, что у него в автопарке несколько машин люксовых брендов.

«Брендовых шмоток и ювелирки хватит, чтобы купить несколько квартир в регионе», — сказал рэпер.

Моргенштерн также выразил уверенность в том, что любая женщина, если он захочет, станет его. На эту пламенную речь отреагировал коллега музыканта Тимати. Он не оценил хвастовство Моргенштерна и отметил на его слова строками из всеми любимой песни королевы отечественной сцены Аллы Пугачевой.

«Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна», — осадил рэпера Тимати.

Недавно Моргенштерн похвастался тем, что потратил на шопинг в ЦУМе рекордные для себя 2,3 миллиона рублей. В сторис на своей странице в Instagram рэпер показал, что отправился обновить свой гардероб вместе с друзьями. Он долго выбирал вещи, после чего приобрел дорогое пальто, несколько пар обуви, брюки, а также аксессуары.