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Credit Suisse нашел преимущества вакцины «Спутник V» перед аналогами

Credit Suisse нашел преимущества вакцины «Спутник V» перед аналогами

Москва, 15 ноября. Преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V» кроется в наличии лиофилизированной формы. Такую точку зрения высказали аналитики Credit Suisse.

Специалисты одного из крупнейших финансовых конгломератов Швейцарии Credit Suisse выпустили доклад по итогам обсуждений третьего этапа клинических испытаний, прошедших с участием представителей Центра Гамалеи и РФПИ. В тексте сообщается, что лиофилизированная форма препарата, представляющая собой сухой, слегка замороженный порошок, может помочь в распределении и доставке вакцины в труднодоступные места.

Таким образом удастся решить проблемы с другими вакцинами, которым требуется хранение и транспортировка при низких температурах. Однако для производства лиофилизированной формы необходимо больше времени и ресурсов.

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