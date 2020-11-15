Падение стоимости Ethereum за сутки достигло 1,6%

Москва, 15 ноября. Среднерыночный курс крупнейшего по капитализации альткоина Ethereum упал на 1,6% и торгуется на уровне 459 долларов.

Цена криптовалюты корректируется после того, как была достигнута пиковая отметка в 478 долларов. Не исключено, что коррекция может усилиться, если Ethereum упадет ниже уровней поддержки в 451 и 450 долларов. Тогда показатель составит 440 долларов, но если и он не выстоит, то цена криптовалюты обвалится до 425 долларов, рассказал аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Эксперт подчеркнул, что по всему рынку отмечается переход капитала из альткоинов в биткоины, так как для инвесторов этот актив более стабильный и приносит больше прибыли. Кроме того, Джиндал сообщил, что если тенденция к падению альткоина к биткоину продолжится, через три месяца первому могут «диагностировать смерть».