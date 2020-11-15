Диетолог перечислила семь главных причин набора лишнего веса

Москва, 15 ноября. Избавиться от лишнего веса человеку мешают не только пищевые привычки, но и совсем другие неочевидные причины.

В первую очередь поправиться можно от недостатка сна, поскольку недосып снижает активность той части мозга, которая ответственна за принятие рациональных решений и осознание последствий. Получается, что человек ест машинально, не отдавая себе в этом отчет, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Также прием пищи во время просмотра телевизора или, например, работы с планшетом повышает риск набора лишних килограммов, потому что в этот момент человек не получает удовольствия от еды и просто «забрасывает» ее в себя, как в топку. Хронический стресс, который требует постоянного «заедания», тоже становится проблемой для веса.

«Некоторые препараты вызывают набор веса как побочный эффект: это отдельные виды мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, противодиабетических средств, кортикостероиды и нейролептики», — отметила Денисенко в интервью Kp.ru.

В качестве еще нескольких неочевидных причин лишнего веса диетолог назвала бесконтрольный прием средств для похудения, избыточное тепло в домах, а также выбор друзей и партнеров с «излишками».