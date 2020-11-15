Фигуристка Наталья Бестемьянова не может прожить на пенсию в 90 тыс. рублей

Москва, 15 ноября. Известная российская фигуристка, 60-летняя олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что не может прожить на одну лишь пенсию.

Титулованная спортсменка стала гостьей передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, в ходе которой заявила, что сумма всех начисляемых ей выплат составляет 85–90 тыс. рублей. Бестемьянова сразу уточнила, что этой суммы недостаточно для жизни.

«Но у меня так много забот, мне этого не хватает», — пояснила фигуристка.

Спортсменка, комментируя оглашенную сумму, объяснила, что она складывается из пенсионных выплат и учрежденной президентом России стипендии для олимпийских чемпионов. Так, «президентская» пенсия изначально составляла 15 тыс. рублей, но после неоднократных индексаций ее сумма достигла 60 тыс. рублей.

Рассуждения Бестемьяновой на тему невозможности прожить на 90 тыс. рублей позабавили пользователей Сети: они посоветовали ей попробовать прожить на пенсионные выплаты, начисляемые среднестатистическому российскому пенсионеру.