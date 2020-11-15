Жительница Пензы обнаружила в купленной запеканке ноготь

Пенза, 15 ноября. Жительница города Пензы обнаружила в купленной запеканке неприятный «сюрприз» в виде человеческого ногтя. Новостью о необычной находке она поделилась в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте», где был опубликован гневный пост с фотофиксацией инородного предмета.

В интервью корреспонденту ФАН пензячка рассказала, что данный магазин она посещала регулярно, пока не наткнулась на столь вопиющее нарушение сотрудниками санитарных правил производства пищевых продуктов.

«Каждое утро по дороге на работу я захожу в ТЦ «Сура» — покупаю что-то на обед. Вот и вчера я купила запеканку. Но запеканка оказалась с сюрпризом. Во рту я почувствовала нечто колющее, твердое, непонятное. Меня стошнило. Видимо, работники между делом делают себе маникюр или педикюр», — поделилась с ФАН горожанка.

После инцидента девушка решила напрямую связаться с администрацией магазина, но ответа с их стороны не последовало. В Роспотребнадзор обладательница необычной запеканки обращаться не планирует, а лишь предостерегает жителей города о возможных «сюрпризах» в продукции магазина, расположенного в ТЦ «Сура».