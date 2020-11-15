NI: неудачи американской разведки в Карабахе нуждаются в расследовании

Вашингтон, 15 ноября. Разведслужбы США допустили несколько крупных ошибок в Карабахе, пишет издание The National Interest (NI).

В США завершилась президентская гонка, поэтому теперь власти должны сосредоточиться на расследовании провалов, допущенных американскими спецслужбами в ходе конфликта в НКР, считают американские СМИ.

«Неужели Соединенные Штаты застало врасплох начало конфликта?» — задаются вопросом авторы статьи.

В материале указано, что американское посольство в столице Азербайджана оказалось застигнутым врасплох, однако Баку заблаговременно согласовывал свои действия с Анкарой, что было очевидно.

На сегодняшний день самая большая неопределенность, которую все чаще обсуждают дипломаты и аналитики, связана с реальной ролью Турции в произошедшем. Издание отмечает, что Москва и Анкара обсуждали события в Карабахе незадолго до введения режима прекращения огня.

Обозреватели NI считают, что разведка США вряд ли располагает данными о том, обсуждались ли в ходе звонка дополнительные соглашения, позволившие достигнуть перемирия.