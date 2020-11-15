Вице-премьер России рассказал о важности укрепления ядерной триады

Москва, 15 ноября. Ядерная триада крайне важна для безопасности России, укрепление этой сферы является приоритетным. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он обратил внимание, что о срыве гособоронзаказа по данному направлению не может идти и речи. Борисов отметил, что причин для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

«За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность», — сказал он в эфире канала «Россия-1».

Вице-премьер добавил, что системы управления огнем на 100% отечественного производства, в этом плане не может быть каких-либо импортных решений. Он заметил, что у России для обеспечения своих нужд достаточно производственных мощностей. Ранее президент России Владимир Путин назвал ядерную триаду гарантом безопасности Российской Федерации.