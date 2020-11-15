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Исключенного из ТКГ Витольда Фокина высмеяла студия «Квартал 95»

Исключенного из ТКГ Витольда Фокина высмеяла студия «Квартал 95»

Киев, 15 ноября. Актеры студии «Квартал 95» высмеяли исключенного из украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Витольда Фокина.

Ранее Фокин сказал о необходимости предоставить всему Донбассу, а не только некоторым районам особый статус. Из-за скандальных заявлений политика исключили из ТКГ. В новом выпуске юмористы «Квартала 95» посадили в студию картонные фигуры Фокина и главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука.

Артист Евгений Кошевой заявил, что «очень рад видеть переговорщиков от Киева» в студии, хотя они и ненастоящие.

«Нам сказали аккуратнее обращаться с этими картонками, а то их еще обратно в Минск на переговоры везти. От картонного Фокина вреда гораздо меньше. Картонка дурного не ляпнет», — сказал со сцены Кошевой.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что украинские власти делают все, чтобы совместного будущего у Киева и Донбасса не просматривалось даже в далекой перспективе.

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