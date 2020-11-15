Светошумовые гранаты пошли в ход против демонстрантов в Минске

Минск, 15 ноября. Звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат, раздаются в центре Минска, где должен был пройти сбор участников несанкционированной акции протеста.

В сторону станции метро «Пушкинская» проехала колонна автозаков и водометов, сообщает РИА Новости. Очевидцы говорят, что в результате применения светошумовых гранат пострадала женщина. У нее травмирована нога.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать протестующих. Представители милиции Минска подтвердили наличие задержанных, но не уточнили их количество.