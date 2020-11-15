Минфин РФ может благотворно повлиять на сегмент ОФЗ

Москва, 15 ноября. Нерешительность в сегменте облигаций федерального займа отмечена в Российской Федерации на фоне насыщенного периода, отмечавшегося до середины ноября 2020 года.

Все вопросы, связанные с внутренними заимствованиями в нынешнем году, закрыты Министерством финансов России. Новые ОФЗ на 5,09 триллиона рублей размещались с января. Теперь почти достигнута годовая цель в 5,2 триллиона, рассказали аналитики.

Однако волнения на фоне коронавирусного кризиса, неопределенности с датой выхода вакцины и политической ситуации в США сказываются на внешнем рынке. Инфляция в России превышает прогноз Центробанка, к тому же стоимость черного золота колеблется по причине непонимания дальнейшей политики ОПЕК+.

Ведомство имеет все шансы оказать позитивное влияние на ОФЗ, по мнению специалистов. Резко сократив первичное предложение долга, Минфин может отменить очередные аукционы перед Новым годом или перейти к точечному предложению не пользующихся спросом новых выпусков.