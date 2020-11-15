Винокур отреагировал на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Москва, 15 ноября. Народный артист Владимир Винокур телеканалу «Звезда» прокомментировал призыв исполнителя Валерия Меладзе бойкотировать новогодние программы.

Винокур не поддержал коллегу по цеху, но заявил, что солидарен с Меладзе в том, что необходимо обратить внимание на проблемы артистов.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», — сказал Винокур.

Народный артист добавил, что у артистов на фоне пандемии коронавируса и отмененных концертов много проблем, в том числе финансовых, и на это должно обратить внимание государство. Как отметил Владимир Винокур, на протяжении уже нескольких месяцев он сам выплачивает зарплаты членам своей группы.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь», — добавил артист.

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов ранее заявил, что Меладзе в своем же заявлении просто поиронизировал. Певец пояснил, что съемки в новогодних шоу для артистов нужны, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть».