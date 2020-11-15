Путин одобрил изменение расчета зарплат бюджетным работникам

Москва, 15 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о новом расчете заработных плат сотрудникам бюджетной и муниципальной сферы.

Документ, согласно которому изменяется порядок расчета заработных плат для некоторых российских граждан, был подписан главой государства 9 ноября 2020 года.

Теперь работники как муниципальной, так и бюджетной сферы будут получать одинаковые зарплаты, на которые не сможет повлиять ни регион, ни конкретное учреждение. Ставки и оклады будут подлежать регулировке со стороны Правительства России, сообщается на официальном сайте правовой информации.

Также кабмин планирует влиять на размер стимулирующих выплат и на условия назначения различных денежных компенсаций. Конкретных сроков установления обновленных правил пока не называли, но известно, что изменения будут вводиться поэтапно.