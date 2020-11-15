Москва, 15 ноября. Российский сенатор Константин Косачев назвал «страшилкой» заявление Польши о России.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия является «основной угрозой» для государства, так как «манипулирует образом Польши, чтобы выставить ее страной, постоянно создающей проблемы в Европе».

Как отметил Косачев, эти слова являются очередной «страшилкой», так как властям Польши хочется представлять себя страной, которая является авангардом в продвижении демократии и государством, находящимся под постоянной угрозой, поэтому нуждается в защите с Запада. По словам сенатора, несложно найти десятки или даже сотни заявлений польских политиков, которые дискредитируют Россию.

«Это очередная страшилка, очередной миф. Если кто и распространяет ложь о соседях, так это Польша, которая делает это последовательно в отношении России», — цитирует сенатора «Говорит Москва».

Россия готова идти на диалог с Польшей, если страна перестанет выставлять Москву агрессором, заключил член Совфеда.

Ранее россияне осудили Станислава Жарина после слов об «информационных кампаниях» РФ против Польши.