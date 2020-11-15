ЦБ призвал установить лимит на снятие наличных через кассы магазинов

Москва, 15 ноября. Банкам, выпускающим дебетовые карты, следует ограничить суммы снятия наличных денег на кассах магазинов, говорится в рекомендациях Центробанка РФ.

Регулятор выступает за то, чтобы ежедневный лимит составлял не более 5000 рублей, а ежемесячный — 30 000 рублей. Выводы были сделаны в результате пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out, то есть обналичиванию средств в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Цель в том, чтобы сократить риски вовлечения ТСП в преступную деятельность, в том числе по отмыванию денег.

Эксперты считают, что cash-out сможет прижиться только в небольших населенных пунктах, а в мегаполисах потребность в ней актуализируется лишь во время самоизоляции, как было весной.