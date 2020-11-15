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ЦБ призвал установить лимит на снятие наличных через кассы магазинов

ЦБ призвал установить лимит на снятие наличных через кассы магазинов

Москва, 15 ноября. Банкам, выпускающим дебетовые карты, следует ограничить суммы снятия наличных денег на кассах магазинов, говорится в рекомендациях Центробанка РФ.

Регулятор выступает за то, чтобы ежедневный лимит составлял не более 5000 рублей, а ежемесячный — 30 000 рублей. Выводы были сделаны в результате пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out, то есть обналичиванию средств в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Цель в том, чтобы сократить риски вовлечения ТСП в преступную деятельность, в том числе по отмыванию денег.

Эксперты считают, что cash-out сможет прижиться только в небольших населенных пунктах, а в мегаполисах потребность в ней актуализируется лишь во время самоизоляции, как было весной.

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