Землетрясение в 2,9 балла зафиксировали в Кузбассе

Кемерово, 15 ноября. Подземный толчок магнитудой 2,9 балла зафиксировали сейсмологи в Кемеровской области.

Региональные сейсмологические службы сообщили о регистрации землетрясения 14 ноября в 20:30 по местному времени, сообщает издание А42.RU со ссылкой на источник в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Как стало известно, эпицентр подземных толчков располагался неподалеку от деревни Грамотеино Беловского городского округа Кемеровской области. Приборы показали небольшую магнитуду землетрясения, которая составила 2,9 балла.

Отмечается, что данное геологическое событие носило естественный характер и квалифицируется как earthquake («землетрясение»).