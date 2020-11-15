Ветеран ММА Харитонов рассказал о драке с Яндиевым в «Лужниках»

Москва, 15 ноября. Боец ММА Сергей Харитонов рассказал, как боец UFC Адам Яндиев напал на него и на его друга Руслана Абдо в ДС «Лужники».

По словам Харитонова, 13 ноября он прилетел из Дубая в Москву и сразу отправился на «Битву чемпионов» в «Лужники». В фойе его встретил Яндиев, начал спрашивать, должен ли он Харитонову денег. Когда последний ответил, что да, Яндиев с криком «на том свете они тебе не понадобятся» исподтишка ударил Харитонова по лицу. При этом у него в руках был кастет. В результате у Харитонова оказалась сломана орбитальная кость.

«Не знал, что минут 15–20 назад он исподтишка ударил Руслана Абдо. По-другому он не умеет. Он сам по себе такой человек — против серьезного соперника у него нет шансов», — поделился он в интервью блогеру Александру Лютикову.

В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела. Долг Яндиева перед Харитоновым составляет около 1 млн рублей.