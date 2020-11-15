Политолог Гаспарян оценил возможность гражданской войны в США после выборов

Вспыхнувшие на улицах американских городов столкновения между гражданами США говорят о том, что дела в стране обстоят не совсем хорошо. С таким заявлением в интервью ФАН выступил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Накануне сторонники президента США Дональда Трампа маршем прошлись в его поддержку от площади Фридом-плаза в Вашингтоне до здания Верховного суда. После этого акцию протеста на той же пощади устроили противники хозяина Белого дома. Они демонстративно жгли на площади протрамповскую атрибутику, а также вступали в перепалки со сторонниками президента. Все это закончилось массовыми драками.

Как сообщает полиция Вашингтона, сотрудники правопорядка задержали не менее 20 человек. Один из протестующих получил тяжелое ножевое ранение и был доставлен в больницу. В ходе столкновений также пострадали двое полицейских, степень тяжести полученных ими травм не уточняется. Для сдерживания противоборствующих сторон сотрудники полиции применяли перцовые баллончики.

Локальные стычки между группами демонстрантов возникали на протяжении всего субботнего вечера. Некоторые из участников беспорядков использовали дубинки. Помимо этого, по данным местной полиции, четверо задержанных имели при себе огнестрельное оружие.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по данному поводу к политологу Армену Гаспаряну. По его словам, раскол в американском обществе существует давно. Кроме того, даже если демократ Джо Байден одержит победу на прошедших президентских выборах (до сих пор продолжается подсчет голосов), ситуация не изменится.

«Раскол в американском обществе существует явно не с момента президентских выборов в США. Он был и до этого. Надо понимать, что это не сам по себе Трамп спровоцировал такую ситуацию. Это рядовые американцы недовольны тем, что происходит в их стране — декларируется одно, а по факту ничего не происходит. Даже если Байден победит на выборах, то раскол никуда не исчезнет. Он будет существовать, может быть, в латентной фазе», — заявило он.

Армен Гаспарян отметил: на сегодняшний день нет никаких явных предпосылок к тому, что в Соединенных Штатах вспыхнет гражданская война. Однако, добавил он, разворачивающиеся на улицах страны противостояния между разными частями общества говорят о том, что ситуация в США напряженная.

«Для начала гражданской войны в США должны произойти некие события, но пока к этому нет никаких предпосылок. Я, например, пока не вижу ярко выраженных лидеров Севера и Юга. Однако кто знает, как дальше развернется ситуация. Но то, что уже начали происходить столкновения, один человек получил нож в спину, — лишняя демонстрация того, что дела в США обстоят совсем не блестяще», — резюмировал Гаспарян.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова российского сенатора Алексея Пушкова о том, что представитель Демократической партии Джо Байден может «украсть» президентские выборы в США.