Три человека попали в больницу после ДТП в Саратовской области

Саратов, 15 ноября. Медики госпитализировали трех человек, пострадавших при столкновении «Газели» и грузовика под Балашовом, пишет «Комсомольская правда».

Серьезное ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня, 15 ноября. По данным спасателей, в Балашовском районе «Газель» под управлением 56-летнего мужчины врезалась в грузовик MAN.

В результате столкновения отечественный автомобиль серьезно пострадал. Его водитель и двое пассажиров оказались заблокированы в салоне транспортного средства. Для того, чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты.

В настоящее время участники ДТП находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося организована проверка.

Ранее ДТП под Нижним Новгородом унесло жизни троих человек. Авария со смертельным исходом произошла рядом с поселком Кременки, пишет ФАН.