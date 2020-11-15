Ученые связали риск заболевания коронавирусом и вейпинг

Вашингтон, 15 ноября. Американские ученые медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что курение вейпа повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

По словам специалистов, у молодых людей, которые являются фанатами вейпинга, шанс заболеть COVID-19 выше, чем у некурящих, а симптомы болезни проявляются в более тяжелой форме. Об этом пишет издание The National Interest.

В ходе эксперимента были использованы данные о населении США, собранные во время пандемии коронавируса. В опросе приняли участие более четырех тысяч человек в возрасте от 13 до 24 лет. Около 50% респондентов являлись курильщиками. Выяснилось, что молодежь, которая курит вейп, в пять-семь раз чаще заболевает коронавирусом по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты.

Ученые объяснили это тем, что люди, которые пользуются вейпом, повреждают свои легкие и изменяют иммунную систему. Кроме того, аэрозольные частицы электронных сигарет могут содержать в себе COVID-19, который затем заразит другого человека, находящегося поблизости.