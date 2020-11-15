Гонка пассажирских автобусов в Казани закончилась аварией

Казань, 15 ноября. Два пассажирских автобуса столкнулись в Казани после «догонялок».

ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня, 15 ноября. По словам свидетелей аварии, одна из машин врезалась в другую при обгоне рядом с перекрестком улиц Зорге и Фучика. Таким образом водитель автобуса хотел выиграть в «догонялки» у своего коллеги, с которым они встретились в потоке, отметили очевидцы.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Выяснением деталей аварии с участием пассажирских автобусов занимаются сотрудники правоохранительных органов.