Сурайкин раскритиковал Меладзе за слова о съемках «новогодних огоньков»

Москва, 15 ноября. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин раскритиковал российского певца Валерия Меладзе за высказывания об участии в «новогодних огоньках».

Ранее музыкант заявил, что артисты должны отказаться от съемок в новогодних телепередачах, так как концерты запрещены ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса. Певец считает, что артистам из-за этого не стоит сниматься в праздничных шоу.

Как отметил Сурайкин, миллионы зрителей любят новогодние передачи, а Меладзе хочет лишить людей праздника.

«Требование Меладзе бойкотировать участие в съемках новогодних передач находится на грани статьи Уголовного кодекса о призывах к массовым беспорядкам», — цитирует политика РИА Новости.

Сурайкин отметил, что россиянам необходимо оказывать моральную поддержку и дарить хорошее настроение песнями. Ранее Валерию Меладзе предложили стать дворником за слова о «новогодних огоньках».