Володин: Нужно сохранить баланс между защитой ребенка и сохранением семьи

Москва, 15 ноября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что при принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс РФ должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи. Об этом говорится в материале, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ.

Как пояснил спикер, профильный комитет имеет право выносить на Совет Госдумы свое предложение согласно регламенту.

«Но окончательное решение выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку и дополнительное обсуждение принимает Совет Государственной думы, в который входят представители всех фракций», — добавил Володин.

С его точки зрения, при принятии поправок в Семейный кодекс важно не спешить. Об этом Володин сказал в интервью телеканалу «Россия 24». Он указал на необходимость сделать все возможное для того, чтобы ребенок был защищен от угроз. Но при этом важно, чтобы «органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно».

Это нужно «для того, чтобы не наделать ошибок, потому что эти ошибки могут пройти по живому, по семье, и нанести вред ребенку», — подчеркнул Вячеслав Володин.

В конце октября сообщалось, что комиссия Правительства России по законопроектной деятельности отклонила пакет поправок в Семейный кодекс, внесенный на рассмотрение сенаторами во главе с Еленой Мизулиной.