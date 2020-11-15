Фигуристка Наталья Бестемьянова назвала безуспешных артистов ледовых шоу

Москва, 15 ноября. Титулованная фигуристка Наталья Бестемьянова назвала артистов, которым противопоказано участие в ледовых шоу.

Советская фигуристка, 60-летняя олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что возрастным артистам стоит воздержаться от соблазна участвовать в ледовых шоу.

Спортсменка уточнила, что это высказывание наиболее применимо к мужчинам, поскольку именно они, выполняя разнообразные поддержки и другие элементы фигурного катания, несут ответственность за своих партнерш.

В качестве примера фигуристка привела участие в одном из подобных проектов шоумена и актера Никиты Джигурды. Как отметила Бестемьянова в программе «Секрет на миллион» на НТВ, она очень переживала за его партнершу по шоу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Само выступление пары она назвала «ужасным».

Фигуристка подчеркнула, что популярность ледовых шоу в настоящее время трудно переоценить, а их положительное влияние на подрастающее поколение является вкладом в спортивное будущее страны. В то же время, по словам Бестемьяновой, следует снизить процент содержания в таких проектах элементов шоу-бизнеса, которые лишь вредят.