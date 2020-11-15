Специалисты назвали главный цвет 2021 года

Москва, 15 ноября. Главным цветом грядущего 2021 года назван Y354 Кумулус — спокойный светло-голубой оттенок. Считается, что он дарит спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Название цвета переводится как «кучевые облака», сообщается в пресс-релизе финской компании по изготовлению лакокрасочной продукции Tikkurila. Отмечается, что этот цвет наполняет человека энергией и придает сил для новых свершений.

Также в качестве главной темы будущего года эксперты назвали перезагрузку и восстановление. По словам представителей компании, во времена, когда многое кажется шатким и неопределенным, хочется вселить в людей надежду на лучшее и показать, что все в наших руках.

«Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед», — говорится в обращении компании.

Такой проект по определению цветовых трендов организация ведет с 2016 года. В 2020 году главным цветом стал Н300 Лимонад, который «призывает исследовать светлую сторону жизни».