Труп беременной девушки с пеной у рта нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 ноября. Мертвое тело беременной девушки обнаружила ее сестра, когда пришла к ней в квартиру.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств смерти беременной жительницы Ленобласти. Тело девушки обнаружила ее сестра. По словам родственницы, беременная лежала на полу в своей квартире с пеной у рта.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть женщины. Однако при этом врачи заявили, что ребенка погибшей матери еще можно спасти, поэтому забрали тело в больницу.

Причина гибели жительницы Ленобласти пока неизвестна. По некоторым данным, после ДТП и в последнее время у женщины начались проблемы со здоровьем. В связи с этим ей даже пришлось пить лекарства, запрещенные во время беременности, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в Ленобласти обнаружили расчлененный труп человека. Страшная находка, по данным ФАН, лежала на берегу Невы неподалеку от реки Дубровка.