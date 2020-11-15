Россиянам рассказали о лучших туристических местах Тюмени

Тюмень, 15 ноября. В Тюменской области можно посетить горячие оздоровительные источники, познакомиться с национальной кухней Сибири и увидеть исторические здания.

Жители России предпочитают ехать на Кавказ и Алтай, чтобы посетить термальные источники. При этом оздоровительные воды можно посетить и в Тюменской области, передают «Известия». В регионе расположено около 20 горячих источников, к которым прилегают гостиничные комплексы. Особенно такие оздоровительные путешествия актуальны во время пандемии коронавируса.

Здания XVIII–XIX веков сохранились в центре Тюмени. К ним относятся Свято-Троицкий монастырь, церковь Михаила Архангела, усадьба Колокольникова. После их осмотра можно отправиться в село Покровское. Здесь находится первый частный музей в России — дом Григория Распутина. Следует также посетить Тобольск и увидеть единственный в Сибири каменный кремль XVII–XVIII веков. Также в регионе можно попробовать традиционную кухню сибирских народов — осетра, строганину, настойку из морошки, варенье из шишек и другие местные блюда.