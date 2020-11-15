Создание крупнейшей зоны свободной торговли утвердили на саммите АСЕАН

Ханой, 15 ноября. Десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заключили с пятью партнерами соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Подписание документа состоялось в рамках саммита АСЕАН, прошедшего в видеоформате. Участниками стали Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится почти треть населения Земли, ВВП и мировой торговли, а значит, они сформируют крупнейшую зону свободной торговли.

Ожидается, что достигнутые договоренности простимулируют экономическое восстановление всех стран после пандемии нового коронавируса. Их сотрудничество позволит создать рабочие места, ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек. Ожидается, что к 2050 году общий ВВП членов ВРЭП достигнет 100 трлн долларов.