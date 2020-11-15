Сергей Жигунов обеспокоен здоровьем госпитализированного Хрусталева

Москва, 15 ноября. Известный актер, 57-летний Заслуженный артист России Сергей Жигунов выразил обеспокоенность состоянием здоровья Дмитрия Хрусталева после госпитализации.

Соведущий Ивана Урганта в вечернем шоу на Первом канале был доставлен больницу Сестрорецка после того, как почувствовал себя плохо. Жигунов, известный российским телезрителям по роли отца семейства в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня», на своей странице в социальной сети Instagram отметил, что переживает за здоровье уважаемого им коллеги по цеху.

«Переживаю за нашего ведущего Митю Хрусталева. Митя талантливый и очень хороший человек, вызывающий искреннее уважение», — пишет Жигунов.

Положительную динамику в этой истории Федеральному агентству новостей ранее подтвердил осведомленный источник, сообщивший, что состояние здоровья известного актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева стабилизировалось.