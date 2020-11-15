Суд Лондона нашел способ спасти Украину от уплаты долга РФ в $3 млрд

Москва, 15 ноября. Суд Великобритании нашел уловку для того, чтобы Украина избежала выплаты России трехмиллиардного долга. Об этом пишет «Политпазл».

Судебное разбирательство между Pakistan International Airline Corporation и Times Travel в Верховном суде Лондона может серьезно повлиять на суд между РФ и Украиной. Разбирательства в связи с задолженностью Киева перед Москвой по евробондам ведутся с 2016 года. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, но окончательных вердиктов по апелляциям все еще нет.

Судя по всему, в Лондоне нашли способ спасти Украину от уплаты долга. Спор, как заявили представители Верховного суда, будет рассмотрен после решения по делу между Pakistan International Airline Corporation и Times Travel. Важно понимать, что это разбирательство и дело о долге Киева кардинальным образом отличаются друг от друга.

По прогнозам, решение по делу о долге украинской стороны будет вынесено либо в следующем году, либо в 2022 году, однако сейчас трудно предсказать исход.

Ранее сообщалось, что Украина получила шанс на невыплату России миллиардного долга. Так как процесс может затянуться до 2022 года, то Киев может получить очередную отсрочку и возможность помечтать о полном уходе от ответственности.