Олег Шепс закрутил роман с соперницей по «Битве экстрасенсов»

Москва, 15 ноября. Телезрители, с замиранием сердца наблюдающие за судьбой участников 21-го сезона «Битвы экстрасенсов», заподозрили Олега Шепса и Ирину Игнатенко в любовной связи.

Слухи о романтических отношениях между Шепсом и Игнатенко появились после выпуска шоу, посвященного загадочной квартире в Санкт-Петербурге, в которой якобы обитает дух давно умершего человека.

Поисками ответа на вопрос об истинной природе явлений, которые происходят в петербургских апартаментах, поручили заняться Шепсу и Игнатенко. По итогам испытания Шепс был признан лучшим экстрасенсом, в то время как его предполагаемая возлюбленная заняла противоположную чашу весов — ее фотография попала в конверт худшего участника «Битвы экстрасенсов».

Сами участники телешоу однозначно не прокомментировали факт наличия между ними отношений, реакция Шепса на изгнание соперницы в рамках передачи косвенно указывает на небезосновательность таких слухов — экстрасенс отметил, что у него нет слов. Сама Игнатенко расплакалась и пообещала, что вернется в следующем сезоне «Битвы экстрасенсов».

Олег Шепс позже опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен момент его трогательного прощания с Ириной Игнатенко. Как сообщает «Пятый канал», публикацию хозяин аккаунта сопроводил загадочной подписью: «Будет все как ты захочешь?».

«Можно понять Ирину Игнатенко, очарованную магом», — пишут поклонники.

Несмотря на то, что Шепс ограничил комментарии под постом, фанаты экстрасенса выплеснули свои мысли о его романе с Игнатенко под последней публикацией в микроблоге Александра Шепса — брата Олега и победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов».