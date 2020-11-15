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Регина Тодоренко показала сына со сломанной рукой

Регина Тодоренко показала сына со сломанной рукой

Москва, 15 ноября. Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором виден гипс на руке ее двухлетнего сына Михаила.

Звезда трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко опубликовала на странице в социальной сети Instagram новое видео с сыном. На записи двухлетний Михаил весело играет вместе с педагогом. По просьбе взрослого мальчик достает фигурки зверюшек из коробки и называет их. Левая рука ребенка замотана синей повязкой, которая скрывает гипс.

«Сломал лапу наш медведь», — подписала пост телеведущая.

Тодоренко поблагодарила всех, кто посоветовал спокойные игры для ребенка. Профессиональный подход педагога во время игр заставил мальчика забыть о боли, которая не давала ему спать всю ночь.

В своей публикации певица не стала уточнять, как двухлетний ребенок сломал руку, несмотря на многочисленные вопросы подписчиков. Фолловеры пожелали звездному наследнику скорейшего выздоровления и посоветовали еще игры для спокойного времяпровождения.

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