Регина Тодоренко показала сына со сломанной рукой

Москва, 15 ноября. Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором виден гипс на руке ее двухлетнего сына Михаила.

Звезда трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко опубликовала на странице в социальной сети Instagram новое видео с сыном. На записи двухлетний Михаил весело играет вместе с педагогом. По просьбе взрослого мальчик достает фигурки зверюшек из коробки и называет их. Левая рука ребенка замотана синей повязкой, которая скрывает гипс.

«Сломал лапу наш медведь», — подписала пост телеведущая.

Тодоренко поблагодарила всех, кто посоветовал спокойные игры для ребенка. Профессиональный подход педагога во время игр заставил мальчика забыть о боли, которая не давала ему спать всю ночь.

В своей публикации певица не стала уточнять, как двухлетний ребенок сломал руку, несмотря на многочисленные вопросы подписчиков. Фолловеры пожелали звездному наследнику скорейшего выздоровления и посоветовали еще игры для спокойного времяпровождения.